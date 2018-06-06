Nadal Ve Halep Fransa’Da Çeyrek Finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın dokuzuncu gününde, erkeklerde ve kadınlarda 1 numaralı seribaşları Rafael Nadal ve Simona Halep çeyrek finale çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvaya dokuzuncu gün maçlarıyla devam edildi.Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dördüncü tur mücadelesinde Alman Maximilian Marterer ile karşılaştı.

2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yenen Nadal, son 8 tenisçi arasına kaldı. Ayrıca Nadal, kariyerinin 900. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Nadal’ın çeyrek finalde rakibi, Güney Afrikalı Kevin Anderson’u 3-2 yenen Arjantinli Diego Schwartzman oldu.

Çeyrek finalin diğer bir eşleşmesinde ise İtalyan Fabio Fognini’yi 3-2 yenen 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile ABD’li John Isner’i 3-0 yenen Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaşacak.

Fransa Açık’ta iki kez final oynayan tek kadınlar dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, dördüncü turda Belçikalı Elise Mertens’i 2-0 yendi.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden 26 yaşındaki Halep, rakibini 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Halep’in çeyrek finaldeki rakibi, Fransız Caroline Garcia’yı 2-0’la geçen Alman Angelique Kerber oldu.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Ukraynalı Lesia Tsurenko karşısında ilk sette 2-0 öndeyken Tsurenko’nun sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale çıktı.

Kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams’ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.Muguruza ve Sharapova yarı finale çıkma mücadelesi verecek.