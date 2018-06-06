Ürdün’De Protestolar Başbakanın İstifasını Getirdi

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Ürdün’de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan’a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah’a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kral Abdullah, Mulki’nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Rezzaz, Mulki hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs’ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi’ne sevk etmişti.

IMF’nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman’ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.