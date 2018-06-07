Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bazı bölgeler bugün dört saat elektrik alamayacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 08:30 ile 13:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu’da elektrikler kesik olacak.

Güzelyurt bölgesinde ise bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle Çamlıbel Köyü kahveler bölgesi, Sağlık Ocağı ve Karpaşa Yolu ile civarına 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Öte yandan, Yuvacık ve civarında da bugün 10:00-12:00 saatleri arsında elektrikler kesik olacak.Kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde 15’er dakikalık sürelerle Kalkanlı Köyü’nün de elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.