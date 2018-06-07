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06 Haziran 2018 Çarşamba Saat 09:09
“Cinnet Mevsimi” Mağusa’Da İzleyici İle Buluşacak
Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arda Erkan’ı konu alan belgesel film “Cinnet Mevsimi “, bu akşam Khora Kitap Mağusa’da izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak etkinliğin herkese açık olduğu bildirildi.
Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arda Erkan’ı konu alan belgesel film “Cinnet Mevsimi “, bu akşam Khora Kitap Mağusa’da izleyiciyle buluşacak.
Saat 20.00’da başlayacak etkinliğin herkese açık olduğu bildirildi.
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