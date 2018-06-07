Tük Bugün Zahire Alımına Başlayacak

Toprak Ürünleri Kurumu bugünden itibaren zahire alımlarına başlayacağını duyurdu ve alınacak ürünlerin nem oranının azami %12.5 olması gerektiğini bilirdi.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yağan yağmurlardan dolayı ürettiği zahirenin nem oranı %12.5’i aşmayan üreticilerin ürünlerini teslim etmek üzere Toprak Ürünleri Kurumu’nun alım merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Aksi takdirde; ürünlerinin teslim alınmayacağı belirtilen açıklamada, 2018-2019 zahire üretim döneminde bu ürünlerden tohumluk materyali hazırlanacağından çimlenme sorunu yaşanabileceği kaydedildi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun önceki günden itibaren ithal arpa yanında stoklarında bulunan 2017 ürünü yerli yemlik arpayı da satışa arz ettiği ifade edilen açıklamada, hayvan besleyicilerinin hayvanlarının beslenmesinde bu durumu dikkate almaları istendi.

Açıklamada, “Ayrıca, dünden itibaren satışa arz edilen yemlik arpalar kırmızı renk Gıda Boyası ile boyanmaya başlanmış olup, hayvan besleyicilerimiz, yem fabrikalarımız ve sair müşterilerimizin renk hususunda endişe etmemeleri gerekmektir” denildi.