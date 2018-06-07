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“Kıbrıs’In İçerisinde Bulunduğu Durum Ülke İnsanının Layığı Değil”
KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve işbirlikleriyle çözümler aramak gailesi ile yaşam bulan Temiz Düşün projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan katılımcılar belli oldu. Dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlarken bir yandan da kendi kendimizi eğitiyoruz. Bir şeyler öğrenmeye, öğrenirken öğretmeye ve çevremizi daha yaşanılabilir kılmaya gayret ediyoruz” dedi. Ordinaryüs Prof. Dr. Vamık Volkan’ın Temiz Düşün projesinin fikir babası olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın içerisinde bulunduğu durumun ülke insanının layığı olmadığı gerçeğinden yola çıkıp daha temiz bir çevreye ulaşılması için çaba sarf etmek adına Temiz Düşün projesinin yaşam bulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının devamında yaşanılabilir bir çevreye ulaşılması noktasında aile ocağından başlayarak yaşam boyu sürecek bir eğitim, teşvik ve ödüllendirmenin yanı sıra caydırıcılığın da şart olduğunun altını çizdi. Çevreyle ilgili caydırıcı yasalar hususunda büyük eksiklikler bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, özellikle yerel yönetimlerin çevreyi koruma noktasında kestiği cezaların daha caydırıcı olması gerektiğine konuşmasında dikkat çekti.
Çevre konusunda farkındalık yaratacak yeni fikirlere ve etki yaratacak projelere sahip çıkılmasının ve bu projelerin görsel ve yazılı medyada etkin biçimde yer almasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevreyle ilgili etki yaratacak yeni fikirlerin kamuya mal edilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışma süreci ile ilgili bilgi veren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Temiz Düşün Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın fikrinin 18 Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu ziyaretinde atıldığını belirtti. Kıbrıs Sorunu’na çözüm arayışının sürdüğü bir ortamda stratejik yaklaşımlarla kalıcı etki yapacak projelere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Muhtaroğlu, projenin bu ihtiyaçlar doğrultusunda doğduğunu ifade etti.
Temiz Düşün Onursal Başkanı Ordinaryüs Prof. Dr. Vamık Volkan ise ödül töreninde yaptığı konuşmada Temiz Düşün projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın önemli bir proje olduğunu vurguladı. “Kuzey Kıbrıs’ı temiz tutarsak kendi benliğimizi yüceltiriz” diyen Volkan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleşen çevre farkındalığı etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kalıcı Etki Kategorisinde Ödüller;
BİRİNCİLİK
Kaplumbağaları Koruma Projesi
Başvuru Sahipleri: Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği
İKİNCİLİK
Taşkent Doğa Parkı
Başvuru Sahipleri: Kemal Basat, Yasemin Basat
ÜÇÜNCÜLÜK
Geri Dönüşüm Mümkündür
Başvuru Sahibi: Greenwise Environmental Ltd.
Yeni Fikirler Kategorisinde Ödüller
BİRİNCİLİK
Kıyı ve Yüzme Suyu Kalitesi Referans Ölçümü
Başvuru Sahibi: Çevre Mühendisleri Odası
İKİNCİLİK
Eko-Camp Indigo
Başvuru Sahipleri: Umut Ersoy, Jaap-Hein Geense, Ayşegül Boydaş, İlhan Olgun
ÜÇÜNCÜLÜK
Kıbrıs’ta Alternatif Ulaşım Projesi
Başvuru Sahibi: Erman Dolmacı
Kalıcı Etki Kategorisinde Final Özel Ödülleri
Proje: Pendaya Eko Garden
Başvuru Sahibi: Deniz Solyalı
Proje: Bağlıköy: ‘Eko Köy Olacağız’
Başvuru Sahipleri: Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Lefke Belediyesi
Proje: Türk Maarif Koleji Kampçılık ve Keşif Kulübü, Kampçılık ve Doğa Keşif Faaliyetleri
Başvuru Sahibi: Türk Maarif Koleji Kampçılık ve Keşif Kulübü
Yeni Fikirler Kategorisinde Final Özel Ödülleri
Proje: Çevre Bilgisine ve Bilincine Sahip Medya Mensuplarının Yetiştirilmesi
Başvuru Sahibi: İbrahim Alkan
Proje: Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi
Başvuru Sahipleri: Mert Çavuşoğlu, Didem Çavuşoğlu
Takdir Alan Projeler
Proje: Çevre Dostu Klima Sistemleri
Başvuru Sahipleri: TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Burhan Soner Yetkili, Cemre Akbilen, Sedanur Türker, Tülinsu Saraçoğlu
Proje: Tema Merkezli Eğitim Yaklaşımı Temelinde Oluşturulmuş Çevre Eğitiminin Etkililiği
Başvuru Sahipleri: Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Pembe Aytaç, Aşkın Kiraz
Proje: Çevre Bilinçli Nesiller
Başvuru Sahibi: Kurthan Korutürk
Proje: Karpaz Çocuk Doğa Eğitim Programı
Başvuru Sahipleri: Gülizar Eroğlu, Erenköy İlkokulu, Karpaz Dostları Derneği
Proje: Evsel Organik Atıkların Kompostlaştırılması
Başvuru Sahibi: Neslihan Simavi
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans