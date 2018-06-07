Cumhurbaşkanı Akıncı,prof.volkan Ve Prof.suistola’Yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Vamık Volkan ve Finlandiyalı Prof. Dr Jouni Suistola’yı kabul etti. Prof. Dr. Vamık Volkan ve Prof. Dr Jouni Suistola, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya terörizmin psikolojik ve tarihsel boyutlarını inceleyen ve ortaklaşa kaleme aldıkları Religous Knives isimli kitabı takdim etti.