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Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
06 Haziran 2018 Çarşamba Saat 09:10

Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son dönemlerde dövizde yaşanan artışların eğitim alanında yarattığı sıkıntılara çözüm bulunabilmesi adına ülkede eğitim veren özel okulların temsilcileri ile bir araya geldi. Milli Eğitim ve K

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son dönemlerde dövizde yaşanan artışların eğitim alanında yarattığı sıkıntılara çözüm bulunabilmesi adına ülkede eğitim veren özel okulların temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan kriz döneminin nasıl atlatılabileceği ve artışlar karşısında ne tür önlemler alınabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunularak, okullardan mevcut durum hakkında görüşler alındı.

Açıklamada, okul temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan rapor da hükümetin bilgisine sunularak, eğitimde alınabilecek önlemler doğrultusunda bir yol haritası çizilmesi planlandığı, ortak akıl oluşturmak amacıyla özel okul temsilcileri ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla başbakanlıkta bir görüşme daha gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan görüşmelerde, özel okul yönetimlerinin de artışlar karşısında her kesimin ortak menfaatine yönelik önlem alınması yönünde hassasiyet duyduklarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hali hazırda Türk Lirası uygulamasına geçmiş okulların bu uygulamalarına devam etmeleri, geriye kalan diğer okulların ise Türk Lirası uygulamasına geçmeleri veya döviz kurlarını sabitlemeleri yönünde önerilerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıkan sonuçları kamuoyunun bilgisine getirdi.

Buna göre; özel kolejler arasında Yakın Doğu Koleji, Doğa Okulları, TED Koleji, British Culture College ve Final Okulları okul ücretlerini Türk Lirası üzerinden belirlerken, Levent Koleji ve Girne Amerikan Koleji, Necat British Kolej ise kur sabitlemesi uygulamasına başladı.

English School of Kyrenia ise okul ücretlerinde serbest kur üzerinden Sterlin uygulamasına devam edecek.

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