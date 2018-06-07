Dujarric:bm, İki Tarafın Da Üzerinde Uzlaşmadığı Birini; Temsilci, Arabulucu Veya Görüşmeci Önermeyecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs’ta “iki tarafın da üzerinde uzlaşmayacağı bir ismi, danışman, arabulucu veya görüşmeci” olarak atamayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili olarak sürekli iddialar ortaya atan ve günlük basın toplantılarında sözcüyü “sıkıştırmaya” çalışan Rum-Yunan basını, dün akşam New York’ta gerçekleştirilen basın toplantısında sözcüyü yine aynı konuda soru yağmuruna tuttu.

BM’nin resmi internet sitesinde yer alan basın toplantısı tutanaklarına göre, BM Genel Sekreteri Sözcüsü, atanacağı iddialarını daha önce yalanladığı Jane Holl Lute’ün durumuyla ilgili ayrıntı isteyen gazetecilere yanıt verdi.

Dujarric “Bu konuda resmi açıklama yapmamamıza karşın spekülatif iddialar ortaya atıldı. Açıklanmasına ihtiyaç duyduğumuz şeyleri ortam hazır olduğunda açıklayacağız. Kıbrıs uğraşmakta olduğumuz birçok konu gibi hassas ve karmaşık.Konuya ilişkin ne tür tartışmalar yapılmış olabileceğine girmeyeceğim. Ancak apaçık olan şudur ki; BM iki tarafın da üzerinde uzlaşmaya varmadığı bir şahsı, taraflar arasında arabulucu veya temsilci veya görüşmeci olarak önermeyecek.”ifadelerini kullandı.

Tak/