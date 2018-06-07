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Millilerimiz Yarı Finalde (8-0)
06 Haziran 2018 Çarşamba Saat 09:11

Millilerimiz Yarı Finalde (8-0)

Londra’da düzenlenen Conifa Dünya Kupası 2018 turnuvasında çeyrek finalde Barawa ile karşılaşan milli takımımız maçı 8-0 gibi farkla bir skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Milli takımımız yarı finalde Perşembe günü Padania ile

Londra’da düzenlenen Conifa Dünya Kupası 2018 turnuvasında çeyrek finalde Barawa ile karşılaşan milli takımımız maçı 8-0 gibi farkla bir skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Milli takımımız yarı finalde Perşembe günü Padania ile karşılaşacak.

 

Stat: Gander Green Lane, Sutton

Hakemler: Loem Drbalj, Markim Heiland, Wilhelm Gürtber

KKTC : Hasan Piro, Serhan Önet , Fırat Ersalan, Yasin Kurt , Çağrı Kıral , Tansel Ekingen, Halil Turan , Ahmet Sönmez, Uğur Naci Gök, Ünal Kaya, Billy Mehmet

Barawa: Calluin King, Courtney Austin, Zakaria Bachi, Ayuub Ali, Omar Sufi , Shaun Lucien, Solomon Sambou, Simon Noel, Ridwan Hussein

Goller: Dk.15 Uğur Naci Gök, dk. 50, dk.84 Billy Mehmet,dk.55,dk. 69 Halil Turan,dk.58 Ayyup , dk.81 Ahmet Sivri,dk.90 Tansel 

 

 

61.Dakikada Shaun’un ceza alanı üzerinden attığı şert şutta Hasan Piro iyi bir refleksle topu çıkardı.

81.Dakikada Ünal’ın pasında topla buluşan Ahmet Sivri boş pozisyonda topu filelere gönderdi. 6-0.

90.Dakikada soldan Uğur’un pasında topla buluşan Tansel yerden topu filelere gönderdi.8-0.

Bu sonuçla milli takımımız yarı finale yükselirken, yarı finalde  yarın Padania ile karşılaşacak.

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Millilerimiz Yarı Finalde (8-0) Haberi

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