Kamuoyu Yoklamaları Bugün Son Kez Yayımlandı

24 Haziran’da yapılacak yerel seçim ile ilgili takvim çalışıyor.

Adayların seçime yönelik çalışmaları sürerken, kamuoyu yoklamaları ile ilgili yayınlar bugünden itibaren sonlandırıldı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan duyuruda ilgili yasaya göre, kamuoyu yoklamalarının onbeşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı belirtilmişti. Bu nedenle seçimlere yönelik kamu oyu yoklamaları bugün son kez yayımlandı.

Bu arada, bağımsız adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde yarına kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vermeleri gerekiyor.

Seçim propagandaları ise 23 Haziran’da sona erecek ve seçmenler 24 Haziran’da yerel yöneticilerini belirleyecek.