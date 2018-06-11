Doğancı’Da Güner Ustam’A Ait Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Doğancı- Taşpınar yolu üzerinde Güner Ustam’a ait evde çıkan yangın korkuttu. Saat 14.00 sıralarında henüz belli olmayan bir sebeple çıkan yangında, evin içerisindeki eşyalar ve ev tamamen yandı. Olay anında evde birinin bulunmaması