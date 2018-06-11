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Yayın Yüksek Kurulu’Ndan Uyarı!
10 Haziran 2018 Pazar Saat 06:19

Yayın Yüksek Kurulu’Ndan Uyarı!

Yayın Yüksek Kurulu , en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak ist

Yayın Yüksek Kurulu , en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediğini bildirdi.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, medya mensuplarının yaşadığı bu sıkıntıların ülkede sıkça rastlanan bir durum olduğunu belirterek, kamuoyunda büyük infial yaratan çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, çocuğa şiddet, kadına şiddet, intihar, madde bağımlılığı ve benzeri haberlerle ilgili basının sınavlar verdiğini ifade etti.

Üstün yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan kullanılan dil ve içeriğin toplumsal ölçekte sıkıntılara neden olurken, diğer yandan özellikle çocukların izleyebilecekleri saatlerde bu haberlerin yayınlanmasının büyük bir sorun teşkil ettiği belirtti.

“Ülkemizde hem yayıncılar, hem de kamuoyu nezdinde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüz ‘barış dili’, sadece siyasi konuları kapsayan bir iletişim biçimi olarak algılanmamalı” diyen Olgun Üstün,  her tür haberin içeriğinde ve kullanılan dilde topluma travma yaratacak ve çocuk bireyleri koruyacak fonksiyonlar olması gerektiğini vurguladı.

Olgun Üstün yazılı açıklamasında, “Kurulumuzun sorumluluk alanına giren görsel ve işitsel medyada, bahse konu içerikler kullanılırken, hassas davranılması, yapılacak konuşmalarda, konu, konuk, örnekleme, anlatım ve yayın saati seçiminde özenli olunması, YYK olarak büyük önem verdiğimiz ve takip ettiğimiz bir konudur. Yayınlarımızı, yasal sınırların yanı sıra; etik değerleri ve vicdani sorumlulukları da gözeterek sürdürmemizin, toplumumuzda ortaya çıkması olası karanlık tabloyu olumluya dönüştüreceğinden kuşkumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

Olgun Üstün en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının  bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediklerini kaydetti.

 

TAK/

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