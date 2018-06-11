Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

Kur’an’da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi çerçevesinde ülke genelindeki camileride Kadir Gecesi programları düzenlenecek.

Hz. Ebubekir Camii’nde saat 21:00’de başlayacak Kadir Gecesi programı BRT’den canlı verilecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atalay mesajında Kadir Gecesinin; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, Müslümanlar için bir hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerimin indiği gecenin adı olduğuna işaret etti.

Atalay, “Adalet, huzur ve güvenin bütün evrene yayıldığı bu gece, yapılan duaların kabul edildiği, tövbelerin karşılık bulduğu, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi içerisinde yer alan çok kıymetli bir gecedir “ dedi.

Bütün İslam Aleminin ve halkın Kadir Gecesini kutlayan Atalay, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, mazlumların çığlıklarının dinmesine, İnsanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını da temenni etti.

TAK/