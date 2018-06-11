G7 Zirvesin’Ne Ticari Anlaşmazlıklar Damga Vurdu

Kanada’da yapılan ve bugün sona erecek olan iki günlük G7 Zirvesi’ne, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıklar damga vurdu.

Ticaret dışında anlaşmazlık yaşanan başka konular da var. İklim değişikliği, İran ve İsrail-Filistin sorunu bunlara örnek.

Zirvenin alışılagelmişin aksine, ortak bir bildiri yayınlanmadan sonlanabileceği belirtiliyor.

G7 ülkeleri Kanada, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’dan oluşuyor.

G7 üyesi altı ülke, Amerika’yı çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı eleştiriyor.

ABD’nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington’a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Avrupa Birliği bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirdi.

G7 ülkeleri Kanada, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya’dan oluşuyor.