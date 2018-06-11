- Ankara’Dan Loizidu Davasıyla İlgili Avrupa Konseyi’Ne Rest
- Air France Yeni Greve Gidiyor
- Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek
- Türkiye’nin Orta Doğu Ve Körfez Ülkelerine İhracatı Kan Kaybetti
- Taliban’Dan Bir İlk. Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlan Edildi.
- Şampiyonluğa Koşuyorlar
- Akıncı: Çevreyi Kirletenler Cezasız Bırakılmamalı
- Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- G7 Zirvesin’Ne Ticari Anlaşmazlıklar Damga Vurdu
- Girne Turizm Meslek Lisesi’Nin Yılsonu Sergisi Dün Akşam Açıldı
- Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor
- Tek Hedef Şampiyonluk
- G7 Zirvesi, Kanada’Da Başladı
- Kofalı Anıldı
- “Mekân, İnsan, Bellek Sergisi” Uzatıldı
- Türkiye’De Öğrenci Affına İlişkin Detaylar Açıklandı
- Üçüncülük Maçı Kktc’Li Hakemlerin
- Doğancı’Da Güner Ustam’A Ait Evde Çıkan Yangın Korkuttu
- Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)
- Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı
- Hawaii’De Lavlar 600’Den Fazla Evi Kül Etti
- En İyi 8’Ler Belirlendi
- Londra Temsilcisinden Anlamlı Ziyaret
- Sinde Panayırı Yarın Başlıyor
- Tcmb Faiz Kararını Açıkladı!
- Ateşkese Rağmen Afganistan Yine Kana Bulandı
- Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor
- Kolej Giriş Sınavlarının 2’Ncisi Bugün Gerçekleştirildi
- Faiz Yükseldi, Döviz Düştü
- Türkekul Kurttekin Hayatını Kaybetti
- Kamuoyu Yoklamaları Bugün Son Kez Yayımlandı
- Yayın Yüksek Kurulu’Ndan Uyarı!
- Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- İran Uranyum Zenginleştirme Kapasitesini Artırıyor
- Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
- Cumhurbaşkanı Akıncı,prof.volkan Ve Prof.suistola’Yı Kabul Etti
- Girne Turizm Meslek Lisesi’Nin Yılsonu Sergisi Dün Akşam Açıldı
- “Mekân, İnsan, Bellek Sergisi” Uzatıldı
- Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor
- Sinde Panayırı Yarın Başlıyor
- Londra Temsilcisinden Anlamlı Ziyaret
- Üçüncülük Maçı Kktc’Li Hakemlerin
- Tek Hedef Şampiyonluk
- Kofalı Anıldı
- En İyi 8’Ler Belirlendi
- Şampiyonluğa Koşuyorlar
- Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)
- Hawaii’De Lavlar 600’Den Fazla Evi Kül Etti
- G7 Zirvesi, Kanada’Da Başladı
- Taliban’Dan Bir İlk. Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlan Edildi.
- Air France Yeni Greve Gidiyor
- Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor
- Ateşkese Rağmen Afganistan Yine Kana Bulandı
- Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı
- Tcmb Faiz Kararını Açıkladı!
- Faiz Yükseldi, Döviz Düştü
Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler hariç Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile halledilmesinin bütünlüklü bir konu olduğunu, dolayısı ile bütünün düşünülerek, bütünün değerlendirilerek adım atılması gerektiğini belirtti.
Tatar yazılı açıklamasında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlarına karşı olması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını ifade eden Tatar, “Ancak bazı hassasiyetler söz konusudur. İnsanımızın önemli bir bölümünün görüşleri, düşünceleri, yaşanmışlıkları vardır. Bunlar dikkate alınmadan bazı kararlar verilirse sıkıntı doğar. Benim dikkati çekmek istediğim nokta budur” dedi.
Kendisinin hem Kıbrıs konusunu yakından izlediğini hem de sürekli halkın içinde olduğunu ifade eden Tatar, “Bazı arkadaşlar Kozanköy’deki iade olayından sonra köye gittim diye beni eleştiriyorlar. Kendilerine tavsiyem Kozanköy’e gidip durumu yerine görmeleridir. Kimse konuyu oraya buraya çekmesin. Kıbrıs’ta barışı en az bazı kişiler kadar istiyorum ama çok dikkatli olmak lazım. Bazen barış adına öyle hatalar yapılır ki eskiyi arar duruma gelirsiniz” diye konuştu.
Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“Taşınmaz Mal Komisyonu, Kozanköy’deki bir yerin 1974 öncesi sahibi Rum’a verilmesini kararlaştırdı. Tabii şimdi Rum’un inşaatı başlatması için ilgili belediyenin ruhsat vermesi lazım. Oysa köyde bir hassasiyet doğdu. Gidip yerinde de gördük ki bazı vatandaşlarımız söz konusu Rum’un davranışlarından, sözlerinden, yaptıklarından rahatsızlık duymakta ve tepki ortaya koymaktadırlar. Dolayısı ile TMK bir takım kararlar verirken bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Bölge halkının hassasiyetleri önemlidir.
Kıbrıs Türk tarafı, görüşme süreçlerinde hiç bir zaman ‘Kıbrıs Türk Devleti’nde asla Rum yaşamayacaktır’ görüşünde olmamıştır. Bizim görüşümüz kendi devletimizde nüfus ve mülkiyet ve toprakta sarih çoğunluğun her zaman bizde olması gerektiğidir. Bu da zaten yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametrelerinden biri haline gelmiştir.
Ama bu bir anlaşma sonrasına ilişkin durumdur. Siz şu anda, Rumun saldırıları, zihniyeti, Kıbrıs Türkü’ne yönelik izolasyon ve ambargoları ortadayken Kozanköy’den başlayarak içimize Rumların gelmesine ve çeşitli tahrikler yapmasına yol açarsanız iş nereye varır düşünmek lazımdır.
Şu anda ortada ne Kıbrıs konusunda bir görüşme süreci ne de bir anlaşma umudur vardır. Ben boşuna değildir de bir yılı geçen bir süredir, ‘KKTC, Anavatan Türkiye, hükümet, Meclis, otursun Kıbrıs konusunda yeni bir yol haritası belirlesin’ demiyorum. Bana göre bir an önce bir an önce bu yapılmalı ve hidrokarbon yataklarında aramadan tutunuz da garantilere, toprağa, mülkiyete, Maraş’ın açılması, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kadar her konuda bundan sonra ne yapılacağı bir yol haritasına bağlanmalıdır. Aksi takdirde her kes kafasına göre bir şey yapacak ve sonuçta halkımız bundan zarar görecektir.”
TAK
- Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- “Kıbrıs’In İçerisinde Bulunduğu Durum Ülke İnsanının Layığı Değil”
- Cumhurbaşkanı Akıncı,prof.volkan Ve Prof.suistola’Yı Kabul Etti
- Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
- Besim: Hemşire Alımı İçin İvedi Girişim Başlattık
- Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey’İ Kabul Etti
- ‘Bayrak Fm Yaz Konseri’ Dün Akşam Gerçekleştirildi
- » Tek Düşünce Galibiyet
- » Slovenya’Da Parlamento Seçimlerinde Göçmen Karşıtı Parti Birinci Oldu
- » Dujarric:bm, İki Tarafın Da Üzerinde Uzlaşmadığı Birini; Temsilci, Arabulucu Veya Görüşmeci Önermeyecek
- » Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü
- » ‘Bayrak Fm Yaz Konseri’ Dün Akşam Gerçekleştirildi
- » Özersay:bu Daha Başlangıç. Hayırlı Olsun!
- » Harmancı, Dev-İş’İ Ziyaret Etti
- » Nadal Ve Halep Fransa’Da Çeyrek Finalde
- » “Kalıcı Etki” Ve “Yeni Fikirler Teşvik” Sonuçları Bugün Açıklanıyor
- » Putin, Abd Ve Batılı Ülkelere “Karşı Yaptırım” Yasasını Onayladı
- » Fransa’Da Sel Can Aldı
- » Eroğlu:bugün Evimizin Önünü Süpürdük, 24 Haziran’Dan Sonra Tüm Lefkoşa’Yı Temizleyeceğiz
- » Mayıs Ayı Enflasyonu Yüzde 3.65
- » Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Başladı
- » Tük Yarından İtibaren Zahire Alımlarına Başlayacak
- » Ürdün’De Protestolar Başbakanın İstifasını Getirdi
- » Arhan, Dünya Şampiyonası’Na Slot Kazandı
- » Basketbolda Heyecan Sürüyor
- » Seçim Takvim İşliyor
- » Cimnastikçilerimiz 3.oldu
- » Başbakanın İstifasına Rağmen Ürdün’De Protestolar Durulmuyor
- » Hedef Yarı Final
- » Çin’De Madende Patlama: 11 Ölü, 9 Yaralı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey’İ Kabul Etti
- » Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor
- » Ürdün’De Protestolar 7 Gündür Devam Ediyor
- » Fenerbahçe’Nin Yeni Başkanı Ali Koç Oldu
- » Çavuşoğlu- Pompeo Görüşmesi Sona Erdi
- » Guatemala’Da Yanardağ Patlaması
- » Soykal’A Brt’De Tören Düzenlendi
- » Erhürman: Sadece Bugünü Değil Geleceği Kazandık
- » Somali’De Askeri Konvoya Saldırı
- » Juncker: Avrupa Herkese Ders Vermeyi Bırakmalı
- » Antalya Açıklarında Sürat Teknesi Battı 9 Kişi Öldü
- » Millilerimiz Yarı Finalde (8-0)
- » Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
- » Ankara’Dan Loizidu Davasıyla İlgili Avrupa Konseyi’Ne Rest
- » Air France Yeni Greve Gidiyor
- » Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek
- » Türkiye’nin Orta Doğu Ve Körfez Ülkelerine İhracatı Kan Kaybetti
- » Taliban’Dan Bir İlk. Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlan Edildi.
- » Şampiyonluğa Koşuyorlar
- » Akıncı: Çevreyi Kirletenler Cezasız Bırakılmamalı
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- » G7 Zirvesin’Ne Ticari Anlaşmazlıklar Damga Vurdu
- » Girne Turizm Meslek Lisesi’Nin Yılsonu Sergisi Dün Akşam Açıldı
- » Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor
- » Tek Hedef Şampiyonluk
- » G7 Zirvesi, Kanada’Da Başladı
- » Kofalı Anıldı
- » “Mekân, İnsan, Bellek Sergisi” Uzatıldı
- » Türkiye’De Öğrenci Affına İlişkin Detaylar Açıklandı
- » Üçüncülük Maçı Kktc’Li Hakemlerin
- » Doğancı’Da Güner Ustam’A Ait Evde Çıkan Yangın Korkuttu
- » Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)
- » Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı
- » Hawaii’De Lavlar 600’Den Fazla Evi Kül Etti
- » En İyi 8’Ler Belirlendi
- » Londra Temsilcisinden Anlamlı Ziyaret
- » Sinde Panayırı Yarın Başlıyor
- » Tcmb Faiz Kararını Açıkladı!
- » Ateşkese Rağmen Afganistan Yine Kana Bulandı
- » Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor
- » Kolej Giriş Sınavlarının 2’Ncisi Bugün Gerçekleştirildi
- » Faiz Yükseldi, Döviz Düştü
- » Türkekul Kurttekin Hayatını Kaybetti
- » Kamuoyu Yoklamaları Bugün Son Kez Yayımlandı
- » Yayın Yüksek Kurulu’Ndan Uyarı!
- » Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- » İran Uranyum Zenginleştirme Kapasitesini Artırıyor
- » Özel Okulların Ücretleri Masaya Yatırıldı
- » Cumhurbaşkanı Akıncı,prof.volkan Ve Prof.suistola’Yı Kabul Etti
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans