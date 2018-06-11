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Tcmb Faiz Kararını Açıkladı!
10 Haziran 2018 Pazar Saat 06:20

Tcmb Faiz Kararını Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB faiz oranlarını 1.25 puan artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB faiz oranlarını 1.25 puan artırdı

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Tcmb Faiz Kararını Açıkladı! Haberi

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