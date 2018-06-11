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Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor
10 Haziran 2018 Pazar Saat 06:20

Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor

Türkiye ve Cezayir, Filistin için diplomatik çabalarını sürdürüyor. İki ülke Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyor. Türkiye, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Ba

Türkiye ve Cezayir, Filistin için diplomatik çabalarını sürdürüyor. İki ülke Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşıyor.

Türkiye, “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı” sıfatıyla; Cezayir ise, “Arap Birliği” adına tasarının BM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve oylanması için acil özel oturum talep etti.

Oturum tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Diplomatlar ise toplantının gelecek hafta yapılmasını öngörüyor.

Kuveyt tarafından sunulan söz konusu tasarı Filistin halkı için koruma talep ediyordu.

Ancak ABD tasarıyı veto etmiş ve Hamas’ın kınanmasını istediği karşı bir tasarı sunmuştu. O tasarı da gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

 

NTV

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Türkiye Ve Cezayir “Filistin”İ Bm Genel Kurulu’Na Taşıyor Haberi

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