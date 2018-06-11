Taliban’Dan Bir İlk. Ramazan Bayramı İçin Ateşkes İlan Edildi.

Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Taliban'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca herhangi bir saldırı sırasında, savunma konumun