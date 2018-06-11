G7 Zirvesi, Kanada’Da Başladı

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, Kanada’nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde başladı.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 ve AB liderleri, 44. G7 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi.

Zirvenin başladığı sabaha damga vuran olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılması daha önce planlanan ikili görüşmenin ertelendiği haberi oldu.

Geniş güvenlik önlemleri altında Charlevoix’te düzenlenen 44. G7 Zirvesi, bugün sona erecek.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD’nin kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okunmasından endişe duyduğunu söyledi.

Zirvesi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Tusk, “ABD Başkanı Donald Trump ile G7 grubunun geriye kalanının ticaret, iklim değişimi ve İran nükleer anlaşması konularında anlaşamadıkları ortada.” ifadesini kullandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998’den 2014’e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014’te Rusya’nın, Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.

NTV