Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)

Londra’da düzenlenen Conifa Football Cup 2018 turnuvasında finalde Karpatalya ile karşılaşan milli takımımız golsüz berabere biten maçın penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.

Stat: Queen Elizabeth II Stadium, Enfield

Hakemler: Mark Clattenburg, Andrew Parody, Denis Perez

KKTC : Hasan Piro, Yasin Kurt, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Çağrı Kıral, Ünal Kaya, Fırat Ersalan, Uğur Gök, Tansel Ekingen, Halil Turan, Billy Mehmet

Karpatalya: Fejer, Racz, Laszık, Szabo, Molnar, Baks, Sandor, Toma, Gyürki, Svedjuc, Peres

Turnuvayı Karpatalya maçıyla açan millilerimiz turnuvanın son maçını yine Karpatalya ile yaptı.Millilerimiz namağlup Dünya Kupası 2.si olurken geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluğu penaltılarla kaybetti. Coşkulu bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçta KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu Doğan Türk birliği yöneticileri George Ali, Mehmet Yücel ve teknik direktörü Caner Oshan, MTG başkanı Koral Bozkurt ve MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu ve yönetciler, Ozanköy teknik adamı Tayfun Kurtarıcıoğulları maçı izleyenler arasındaydı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun girişimleri ve Spor dairesinin katkılarıyla BRT maçı canlı yayınlarken Kıbrıs’tan gelen Lefkoşa Halk Dansları ekibi maçtan önce seyircilere bir gösteri sundu.

79 Ünal sağdan ortaladı Billy’nin kafası üst direkten dışarı gitti.

Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarına geçildi. Karpatalya ilk iki penaltı atışını Gyürki ve Toma’nın ayağından gole çevirdi. Billy ve Yasin takımımız adına ilk iki penaltı atışından yararlanamadı. Üçüncü ve dördüncü penaltı atışlarını bu kez Karpatalya adın Baks ve Sandor kaçırınca durum eşitlendi. Son penaltı atışlarında Svedjuk atışı gole çevirdi ancak Halil Turan son penaltı atışından yararlanamayınca Karpatalya penaltı atışlarında KKTC Milli takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Maç sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyaları Conifa yetkilileri tarafından verildi. Final maçından once oynanan 3.’lük maçını ise Fehim Dayı, Utku Hamamcıoğlu, Zekai Töre ve İsfendiyar Açıksöz başarı ile yönettiler.