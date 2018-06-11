Kofalı Anıldı

Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Hüseyin Kofalı Anı Sportin yarışması dün başladı. Gönyeli atış poligonunda bugün tamamlanacak organizasyonda Avcılar Veteranlar ve Lisanslılar kategori