“Mekân, İnsan, Bellek Sergisi” Uzatıldı

Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonunda yer alan “Mekan, İnsan, Bellek Sergisi” yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Sergi, 30 Haziran Cumartesi gününe kadar hafta içi 10:00-13:00 ve 14:00-18:00, Cumartesi günü ise 10:00-14:00 saatleri arasında ziya