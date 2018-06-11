Girne Turizm Meslek Lisesi’Nin Yılsonu Sergisi Dün Akşam Açıldı

Uzun yıllar, Girne Pratik Sanat okulu olarak hizmet veren ve 2 yıl önce Girne Turizm Meslek Lisesi’ne dönüştürülen okulun yılsonu sergisi dün akşam açıldı.

Serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müstaşarı Asım İdris de katıldı.

Okul Müdürü Ergin Mazharoğlu, okulun yetişkinlere yönelik yaygın eğitimin yanısıra turizme sektörüne kaliteli ara eleman yetiştirmek için örgün eğitim veren bir kurum olduğunu kaydetti.Mazharoğlu, önümüzdeki yıl mutfak ve uygulamalı restaurantın da açılmasıyla öğrencilere çok daha kaiteli bir eğitim verileceğini anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müstaşarı Asım İdris de konuşmasında, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İdris, meslek liselerinden mezun olanların iş bulmasını kolaylaştıracak yeni yasal düzenleme yapılması, mevcut yasal düzenlemelere ise sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, ise okulun gelecekteki mesleklerini öğrenmek isteyen gençlerle üreterek kendilerini geliştirmek isteyen yetişkinleri aynı çatı altında topladığına dikkati çekti.

Toplumda yaratıcılık, üretkenlik kalmadığı şeklindeki düşüncelerin asılsız olduğunu dile getiren Akıncı, yaratıcılığa, üretkenliğe, kültüre sahip çıkan eserlerin ortaya çıkmasına katkı koyan öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Okula katkıda bulunan Meral Akıncı, Oscar Oteller Grubu ve Merit Oteller Grup temsilcilerine teşekkür buketlerinin sunulmasının ardındna serginin açılışı gerçekleştirildi.

Resim, seramik, dikiş ve ahşap oymaclık eserlerinin yer aldığı sergi bugün ve yarın 09.00-12.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.