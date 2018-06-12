Başbakanlık’ta bugün Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın ele alınması bekleniyor. Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası’nın 131’inci maddesi gereğince, tasarının önce teknik kuruldan geçmesi gerektiğini, Başbakanlık nezdinde yaptıkları girişim üzerine bugün saat 09.00’da toplantıya çağrıldıklarını ifade etti.

Kamu Görevlileri Sendikası Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, önce teknik kurulda görüşülmesi gerektiğini, Bakanlar Kurulu’nun usulen hata yaptığını söylemişti.

Kamuya yeni bir personel yönetimi anlayışı getirme amacıyla hazırlanan ve “Kamu Reformu” olarak da anılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilmişti.

5 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tasarıyla ilgili öneri ve görüşler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.