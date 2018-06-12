Kurttekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cuma gecesi yaşamını yitiren ve bir dönem Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği de yapan Büyükelçi Türkekul Kurttekin bugün son yolculuğuna uğurlandı. 8 Haziran Cum gecesi hayatını kaybeden emekli büyükelçi Türkekul Kurttekin’in ce