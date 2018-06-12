Seçim Çalışmaları Sürüyor

Adaylar, 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları seçimi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibinin tanıtım gecesi bu akşam yapılacak.

Tanıtım gecesi saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’de yer alacak.

Demokrat Parti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu, bu akşam kamuoyuyla projelerini paylaşacak ve Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtımı gerçekleştirilecek. DP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 18:00’de Bedesten’de yer alacak.