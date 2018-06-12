Meclis Bugün Toplanacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis’in nisap sorunu nedeniyle ertelenmesine ilişkin Meclis’te değerlendirmede bulundu.

Özersay, iktidar mensubu iki milletvekilinin yakınlarının rahatsızlığı dolayısıyla toplantıya katılamadığını, muhalefetin buna karşın nisaba destek vermemesinin “iyi niyetle bağdaşmadığını” vurguladı.

Özersay, “Burada muhalefetin bir iyi niyet eksikliği, noksanlığı olduğu kanaatindeyiz. Hükümetin sayısı 27’dir. İki milletvekilimizin birisinin annesi, diğerinin de eşi ciddi rahatsızlık geçiriyor. Ortada bir sağlık sorunu var” dedi. Muhalefetin bu durumu bilmesine rağmen nisabı sağlamadığını söyleyenÖzersay, “Bu iki milletvekili keyfinden dolayı Meclis’e gelmemezlik etmemiştir. Kamuoyunun bunu bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Meclis’te ele alınması planlanan yasa tasarısı ve kararların birçoğunun oybirliği ile yani muhalefetin de oyu ile komiteden geçtiğini dile getiren Özersay, dolayısıyla muhalefetin nisaba destek vermemesine anlam veremediklerini belirtti.