2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı

2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemeleri yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2016 yılı için, 99 üreticiye, “Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi” k