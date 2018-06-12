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Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
12 Haziran 2018 Salı Saat 09:20

Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını eleştirdi ve “27 milletvekili ile hükümet kuran dört partinin öngörüsüzlüğü ile ülke yönetimi pamuk ipl

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını eleştirdi ve “27 milletvekili ile hükümet kuran dört partinin öngörüsüzlüğü ile ülke yönetimi pamuk ipliğine bağlı sürdürülemez” dedi.

Oğuz yazılı açıklamasında, halkın hükümetten icraat beklediğini belirterek, hükümet yetkililerinin koltuklarda oturmak için mazeretler arkasına sığınıp meclisi çalışamaz duruma getirdiğini savundu ve hükümetin istifasını istedi.

Bu durumun haftalardır devam ettiğini ve hükümetin bununla ilgili hiçbir tedbir almadığını ileri süren Oğuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Siz hükümet edenlerin, hükümet kurarken takınmış olduğunuz tavır dolayısıyla bizlere tek bir kelime söyleme hakkınız yoktur. Ulusal Birlik Partisi, tarihinde kimseye koltuk değneği olmamıştır ve olmayacaktır. Hükümete geldiğiniz günden bu yana yaptıklarınız ortada iken ve zamlardan başka görünen net bir icraatınız yokken daha fazla mazeret üretmeden, halktan özür dileyip bir an önce hükümeti geri iade etmeniz yapılacak en doğru hareket olacaktır.
Ulusal Birlik Partisi olarak halkın hayalleri ve umutlarıyla daha fazla oynamanıza seyirci kalmayacağımızın, ülkemiz ve halkımızın yüce menfaatleri gereği bundan sonraki süreçte partimizin ağırbaşlı tavırları yerine sert muhalefetiyle karşı karşıya kalacağınızın bilinmesini isteriz”.

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Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını eleştirdi ve “27 milletvekili ile hükümet kuran dört partinin öngörüsüzlüğü ile ülke yönetimi pamuk ipl...
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