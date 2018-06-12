Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar oldu.