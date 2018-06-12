12 Haziran 2018 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İngiltere’De Kadınlar Sokakta
12 Haziran 2018 Salı Saat 09:20

İngiltere’De Kadınlar Sokakta

İngiliz kadınlar kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100'üncü yılını kutladı. Bu önemli olayı kutlamak için İngiltere'nin dört bir yanından kadınlar sokakları doldurdu.

İngiliz kadınlar kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100’üncü yılını kutladı.

Bu önemli olayı kutlamak için İngiltere’nin dört bir yanından kadınlar sokakları doldurdu.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
İngiltere’De Kadınlar Sokakta Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
NATO, tüm müttefikleri ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştireceği son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor.NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla, ekim-kasım aylarında Norveç'te düzenleyeceği son yılların en bü...
Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracak. Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakan...
Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin kül patlamasıyla ilişkili olduğu bild...
İngiltere’De Kadınlar Sokakta
İngiliz kadınlar kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100'üncü yılını kutladı. Bu önemli olayı kutlamak için İngiltere'nin dört bir yanından kadınlar sokakları doldurdu.
İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
İtalya'da limanlar göçmenlere kapandı. Yeni kurulan göç karşıtı hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisini İtalya'ya aldırmadı. Akdeniz sularında mahsur kalan gemiyi İspanya...
Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'yu kınadı. İkilinin Trudeau'yu ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve &...
Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
Küba Dışişleri Bakanlığı, Kübalı yetkililerin, evdeki incelemede, diplomatın duyduğunu belirttiği "tanımlayamadığı seslerin" kaynağına dair bulguya ulaşamadıklarını kaydetti. Küba, geçen ay Havana'daki evinde "...
Bm’Den İdlib Açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres, İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, S...
Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine fırlatılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattı...
Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
Guatamala yanardağ faciasıyla mücadele ediyor. Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi. Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafında...
Ateşkese Rağmen Afganistan Yine Kana Bulandı
Ramazan ayında 3 günlük ateşkese rağmen Afganistan yine kana bulandı.. Afganistan'da İki ayrı vilayetteki karakollara Talibanın düzenlediği saldırılarda 42 kişi öldü... Herat'ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki aske...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans