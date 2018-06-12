12 Haziran 2018 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
12 Haziran 2018 Salı Saat 09:21

Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı

Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'yu kınadı. İkilinin Trudeau'yu ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve &

Kanada Parlamentosu’nun alt meclisi olan Avam Kamarası ABD Başkanı Trump ile Trump’ın Ticaret Danışmanı Navarro’yu kınadı. İkilinin Trudeau’yu ve Kanada’yı hedef alan sözlerinin “kabul edilemez olduğu” ve “ikili ilişkilere zarar verdiği” vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu hedef alan sözleri nedeniyle Kanada Parlamentosu’nda kınandı.

Kanada’nın Quebec City kentinde cuma ve cumartesi günü düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.

Kanada Parlamentosu’nun alt meclisi olan Avam Kamarası, dün Başbakan Trudeau’ya sahip çıkan bir karara imza attı. Oy birliğiyle kabul edilen kararda ABD Başkanı Trump ile Trump’ın Ticaret Danışmanı Navarro’nun Trudeau’yu ve Kanada’yı hedef alan sözlerinin “kabul edilemez olduğu” ve “ikili ilişkilere zarar verdiği” vurgulandı. Aynı kararda ABD ile Kanada arasında anlaşmazlığa neden olan çelik, alüminyum ve tarım vergileri konusunda da Kanadalı üreticilere destek verileceği ifade edildi.

Trump’ın Ticaret Danışmanı Navarro, pazar günü yaptığı açıklamada, Trudeau’yu hedef alarak, “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı.” demişti.

Trump ise, Trudeau’nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıklamış ve Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip ‘ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu’ ve ‘itilip kakılmayacağını’ söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf.”

Beyaz Saray’ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş’ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD’nin Kanada’dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına “hakaret” olarak nitelendirmişti.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
NATO, tüm müttefikleri ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştireceği son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor.NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla, ekim-kasım aylarında Norveç'te düzenleyeceği son yılların en bü...
Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracak. Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakan...
Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin kül patlamasıyla ilişkili olduğu bild...
İngiltere’De Kadınlar Sokakta
İngiliz kadınlar kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100'üncü yılını kutladı. Bu önemli olayı kutlamak için İngiltere'nin dört bir yanından kadınlar sokakları doldurdu.
İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
İtalya'da limanlar göçmenlere kapandı. Yeni kurulan göç karşıtı hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisini İtalya'ya aldırmadı. Akdeniz sularında mahsur kalan gemiyi İspanya...
Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'yu kınadı. İkilinin Trudeau'yu ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve &...
Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
Küba Dışişleri Bakanlığı, Kübalı yetkililerin, evdeki incelemede, diplomatın duyduğunu belirttiği "tanımlayamadığı seslerin" kaynağına dair bulguya ulaşamadıklarını kaydetti. Küba, geçen ay Havana'daki evinde "...
Bm’Den İdlib Açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres, İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, S...
Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine fırlatılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattı...
Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
Guatamala yanardağ faciasıyla mücadele ediyor. Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi. Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafında...
Ateşkese Rağmen Afganistan Yine Kana Bulandı
Ramazan ayında 3 günlük ateşkese rağmen Afganistan yine kana bulandı.. Afganistan'da İki ayrı vilayetteki karakollara Talibanın düzenlediği saldırılarda 42 kişi öldü... Herat'ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki aske...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans