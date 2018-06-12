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Kişmir; Anlam Veremedik
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Avrupa Ralli Şampiyonası ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın “Lefkoşa Seyirci Özel Etabı”nın, Lefkoşa’nın kuzeyinde de koşulan parkurunun iptaline anlam veremediklerini söyledi.
Tigin Kişmir, KKTOK ve Kıbrıs Otomobil Kurumu iş birliğiyle 2014’ten itibaren düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın “Lefkoşa Seyirci Özel Etabı”nın, Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu tarafından iptal edilmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında basın toplantısı düzenledi.
Kişmir, bir bölümü Lefkoşa’nın kuzeyinde de koşulan etabın iptal edilmesinin “gerek halk içerisinde, gerekse de motor sporları çevresinde büyük bir üzüntü yarattığını” ifade etti.
Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında hayata geçirilen tek ortak uluslararası etkinlik olarak tarihe geçen Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nın “en başarılı iki toplumlu organizasyon” olarak gösterildiğini ifade eden Kişmir, “Kıbrıslı Türkler’in ve Kıbrıslı Rumlar’ın bu kadar büyük bir uluslararası etkinlik için dostluk içerisinde birlikte çalışıyor olmaları ve bu bağlamda ortaya çok güzel bir resim çıkarmaları tüm kesimler tarafından takdirle de karşılanıyordu” dedi.
Kıbrıs Rallisi’nin, Kıbrıslı Türk sporcuların kendilerini uluslararası bir şemsiyenin altında gösterebilecekleri tek tanınmış ve ada sınırlarını aşan tek organizasyon olduğunu kaydeden Kişmir, Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun, 1-4 Haziran’da yer alan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa Etabı’nı gerekçe göstererek Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nı iptal ettiğini belirtti.
BAHANELERİ TAMAMEN GERÇEK DIŞI
Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun, iptal kararıyla ilgili “Yarışta kullanılacak olan parkur, 15 gün içerisinde kullanılamaz” kuralını gerekçe gösterdiğini kaydeden Kişmir, “Ortaya konulan bahane tamamen gerçek dışıdır. Bizim, geçtiğimiz hafta kullandığımız etapla, Kıbrıs Rallisi’nde kullanılacak etabın hiçbir alakası yoktur.
Bu durum haritalardaki güzergahlarda da açıkça görülmektedir. Biz, aynı bölgede farklı bir etap kullandık, asla Kıbrıs Rallisi’nde yer alan etabı kullanmadık” dedi. Parkurda benzerlik olasılıklarına karşı yetkililerin etabı yerinde incelemesinin gerektiğini ifade eden Kişmir, Güney Kıbrıs’tan, inceleme ve gözlem yapmak için herhangi talep gelmediğini de vurguladı.
Kıbrıslı Türk sporcuların Kıbrıs Rallisi’ne katılmalarına izin verilmedi
Kişmir, şöyle konuştu:
“İki toplumun yakınlaşmasına katkı koyan, ortak bir organizasyonda birlikte çalışmasını sağlayan ve en önemlisi de Avrupa’da bölünmüş tek başkent olan Lefkoşa’yı birleştiren bu organizasyon ne yazık ki masa başında, anlam veremediğimiz bir şekilde alınan bir kararla iptal edilmiştir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir.
Bir başka üzüntü verici olay ise Sayın Antonis Michailides’in, hiçbir Kıbrıslı Türk sporcunun bu yarışa kayıtlarının kabul edilmeyeceğini söylemesiydi. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde kullanılan parkuru bahane göstererek kural hatası yaptığımız söylenerek araçların Kuzey Kıbrıs’a geçmelerine izin vermeyeceklerini belirtmişlerdir. Yapılan bir kural hatası varsa, neden Kıbrıslı Türk sporcuların Kıbrıs Rallisi’ne katılmalarına izin verilmedi? Burada verilen bu kararın iyi niyetle alınmış/verilmiş bir karar olduğunu maalesef düşünmüyoruz.”
Kıbrıs’ta konuyla ilgili Birleşmiş Milletler personelini de eleştiren Kişmir, “Yarışma için arabuluculuk görevini üstlenen Birleşmiş Milletler’in bu kez olmaması için canla başla çalıştılar” dedi.
Kişmir, Balıkesir’de iki, Vadili’de iki ve Lefkoşa’da bir olmak üzere beş etap düzenlenmesi üzerinde çalışıldığını ancak Kıbrıs Otomobil Kurumu yetkililerinin, bunu kendi makamlarına kabullendiremeyeceklerini gerekçe göstererek etkinliğin iptal edildiğini de kaydetti.
SEZİNLER: MİCHAİLİDES’İN BİREYSEL TUTUMU NEDEN OLDU
KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Michailides’le 1 Haziran’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de yer aldığı bir görüşme yapıldığını, bu görüşmede Michailides’in parkur gerekçesini ve Kıbrıslı Türk sporcuların geç kayıttan dolayı katılamayacağını söylediğini anlattı.
Sezinler, Kıbrıslı Rum araç ve pilotlar için kayıtların 6 Haziran’da kapandığını, ancak Kıbrıslı Türklere başvuru için geç kalındığı söylenmesinin ardından sürücülere bireysel temas kurarak, KKTOK’nu bertaraf ederek, başvurma çağrısı yapıldığını ancak herhangi bir Kıbrıslı Türk sürücünün başvuru yapmadığını söyledi.
Kıbrıs Rallisi’nin bu gelişmeler üzerine “iki toplumlu bir ralli olmaktan” çıktığını ifade eden Sezinler, bunun Michailides’in “bireysel bir tutumu” olduğunu “KKTOK üzerinde otorite kurma çabası olarak” gördüklerini söyledi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans