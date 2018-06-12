Kavaz, Milli Takımı Kutladı

Güreş Fedetasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’dan Milli Takımımıza kutlama.

Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018’de Karpatalya ile finalde mücadele eden ve 3-2’lik skorla mağlup olarak Dünya ikincisi olan KKTC Mili takımını, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ve emeği geçen herkesi bu başarıdan dolayı kutladı. Kavaz mesajında “İnanıyoruz ki milli takımımız bundan sonraki şampiyonada hedeflediği şampiyonluğa ulaşacaktır”.