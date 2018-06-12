12 Haziran 2018 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
12 Haziran 2018 Salı Saat 09:21

Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde Bisiklet yol yarışı yapıldı. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO)

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde Bisiklet yol yarışı yapıldı. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı ve lisansız olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenen yarışa yol Bisikletçileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde düzenlenen “Long Beach Yol Yarışı” Cfa Master Serhat Alışkan, Cfa Elit Çağan Yorgozlu, Pro Bayan Yağmur Aydındağ, Pro Yıldız A Berk Hançerli, Pro Genç Mert Hançerli, Pro Elit Soner Akbaş, birinci oldu. Mayolarda ise Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ, PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli, PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş sahip oldu. Long Beach yol yarışmasına damgasını vuran Soner Akbaş, Uluslararası başarılara imza atabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız” yine önemli ve dikkat çekisi slogan ile gerçekleştirilen Green Pedal Long Beach yol yarışları tamamlandı.

Green Pedal Long Beach Yol Yarışları sonuçları

CFA Master 1.Serhat Alışkan , 2.Mehmet Metin Şenova , 3.Murat Çiftçi

CFA Elit 1.Çağan Yorgozlu , Tolkan Pıtt , Berkay Ramiz

PRO Bayan 1.Yağmur Aydındağ , 2.Sevim Yıldız , Derya Deniz

PRO Yıldız A

1.Berk Hançerli ,Şevket Hançerli , İzzet Samet Deste

PRO Genç

1.Mert Hançerli , 2.Altan Yavuz , 3.Hasan Şentürk

PRO Elit

1.Soner Akbaş , 2.Mehmet Soyman , 3.Bilal Ceral

Mayolar

Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ

PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli

PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş

 

 

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kişmir; Anlam Veremedik
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir, Avrupa Ralli Şampiyonası ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın “Lefkoşa Seyirci Özel Etabı”nın, Lefkoşa’nın kuzeyinde de koşulan parkurunun iptaline anlam veremed...
Kavaz, Milli Takımı Kutladı
Güreş Fedetasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’dan Milli Takımımıza kutlama. Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018'de Karpatalya ile finalde mücadele eden ve 3-2’lik skorla mağlup olarak Dünya ikincisi olan KKTC Mili takımını, Futbol Fede...
Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde Bisiklet yol yarışı yapıldı. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO)...
Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
KKTCBF Commercial Insurance Basketbol Kadınlar Ligi'nde Playoff final serisi ilk maçında YDÜ konuk ettiği Koopspor’u 73-50 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Lefkoşa NEU RA 25 spor salonunda oynanan play off serisinin ilk maçında karş...
Milli Takım Döndü
Conifa Dünya Kupası final maçında ikinci olan milli takımımız dün akşam adaya döndü Conifa Dünya Kupası finalinde penaltılarda Karpatalya’ya 3-2 yenilerek ikinci olan KKTC Milli Takımı dün akşam yurda döndü. Orçun Kamalı başkanlı...
Sertoğlu, Milli Takımı Kutladı
Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın  Londra’da düzenlediği Dünyası Kupası’nda ikinci olan KKTC Futbol Milli Takımı’nı kutladı, nice başarılar diledi. Kıbrıs Tür...
Kadınlarda Akdeniz Spor Birliği Şampiyon (1-6)
Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi Play-off Grubu maçında Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi’ni 6-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi haftanın önemli play-o...
Mertekçi Köyünde Anıldı
Yalova kulübünün eski başkanı Tahsin Mertekçi doğduğu yer alan güneydeki Piskobu (Yalova) köyünde anıldı. Tahsin Mertekçi ailesi ve Piskobu köy muhtarı ve oradaki futbol kulübü tarafından birlikte organize edilen anı maçı için yakla...
Ali Ceylan Anı Turnuvası Tamamlandı
Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile anıldı. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası önceki gün oynanan karşılaşmal...
Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)
Londra’da düzenlenen Conifa Football Cup 2018 turnuvasında  finalde Karpatalya ile karşılaşan milli takımımız golsüz berabere biten maçın penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.   Stat: Queen Elizabeth II Stad...
Şampiyonluğa Koşuyorlar
2018 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabı’nda mücadele eden Kıbrıslı Türk Merve Çelebi, partneri Esra Betül Çetin ikilisi yarı finale yükseldi. 2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi...
En İyi 8’Ler Belirlendi
Masa Tenisi’nde Yıldız En İyi 8’ler turnuvası, dün saat 10.00’da oynanan karşılaşmalarla yapıldı. Federasyon salonunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer t...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans