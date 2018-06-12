Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde Bisiklet yol yarışı yapıldı. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı ve lisansız olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenen yarışa yol Bisikletçileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde düzenlenen “Long Beach Yol Yarışı” Cfa Master Serhat Alışkan, Cfa Elit Çağan Yorgozlu, Pro Bayan Yağmur Aydındağ, Pro Yıldız A Berk Hançerli, Pro Genç Mert Hançerli, Pro Elit Soner Akbaş, birinci oldu. Mayolarda ise Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ, PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli, PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş sahip oldu. Long Beach yol yarışmasına damgasını vuran Soner Akbaş, Uluslararası başarılara imza atabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız” yine önemli ve dikkat çekisi slogan ile gerçekleştirilen Green Pedal Long Beach yol yarışları tamamlandı.

Green Pedal Long Beach Yol Yarışları sonuçları

CFA Master 1.Serhat Alışkan , 2.Mehmet Metin Şenova , 3.Murat Çiftçi

CFA Elit 1.Çağan Yorgozlu , Tolkan Pıtt , Berkay Ramiz

PRO Bayan 1.Yağmur Aydındağ , 2.Sevim Yıldız , Derya Deniz

PRO Yıldız A

1.Berk Hançerli ,Şevket Hançerli , İzzet Samet Deste

PRO Genç

1.Mert Hançerli , 2.Altan Yavuz , 3.Hasan Şentürk

PRO Elit

1.Soner Akbaş , 2.Mehmet Soyman , 3.Bilal Ceral

Mayolar

Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ

PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli

PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş