Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nde rahatsızlanan Çek vatandaşı için Prag’tan havalanan ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yaptığını açıkladı.

Kudret Özersay, sıcak gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay’ın açıklaması şöyle;

Ülkemizde bulunan Çek vatandaşının geçirdiği rahatsızlık ertesinde ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yapması için tarafımıza başvuruda bulunuldu. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri ile Dışişleri Bakanlığı olarak işbirliği halinde gerekli işlemleri tamamladık. Hasta ambulans uçağa bindirilerek yine doğrudan uçuş şeklinde ülkesine, Prag’a gönderildi..Biz hükümet olarak özellikle hastalık, kayıplar benzeri insani konularda ve uluslararası suçlardan arananların yakalanması ve iadesi benzeri konularda uluslararası toplumla işbirliği yapmaya her zaman açık olacağız. Bunu bir medeniyet göstergesi olarak alıyoruz ve tüm uluslararası aktörlerle işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Tanınır yahut tanınmaz burada bir devlet varsa ki vardır, bunun gereğini yerine getirmek durumundayız, hem de her konuda. Bazen adımlar küçük de olsa yol alınır ve önemli olan da budur.