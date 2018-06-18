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Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
18 Haziran 2018 Pazartesi Saat 09:14

Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, İsmail Kızıldemir adlı kişinin Bafra’da dün, yapımı devam etmekte olan bir inşattan düşerek hayatını kaybetmesi olayına işaret ederek, “Çok basit tedbirler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, İsmail Kızıldemir adlı kişinin Bafra’da dün, yapımı devam etmekte olan bir inşattan düşerek hayatını kaybetmesi olayına işaret ederek, “Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek mümkündür. Şöyle ki iş kazalarının %98’i önlenebilir kazalardır ve olayın en vahim tarafı da bu acı gerçektir” dedi.

Yüksel’in açıklaması şöyle;

ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altındadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde bu risk 6 kata kadar çıkmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oran 10 kata kadar çıkmaktadır.OSHA tarafından yapılan istatistiklerde ortalama 3.4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’inin hayatını kaybettiği görülmektedir. Bu veriler ışığında ülkemizde gerek inşaatlarda çalışanların, gerek işverenlerin gerek devletin, inşaatlarda çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri almasının zamanı çoktan gelmiştir ancak bu üç aktörün de yetersiz seviyede girişimde bulunmasının korkunç sonuçlarıyla sürekli yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Denetimler sürekli ve planlı değil ancak kazalardan sonra ve veya ihbar yapılmaktadır.

Bu konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dahil olmak üzere bakanlığı defalarca uyarmamıza rağmen tüzük içerisinde yer almadığını görmek İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak bizleri ayrıca üzmektedir.

Bu konuda Devlet tarafından kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alınmalıdır. En etkili önleyici yaklaşık çalışanların eğitilmesidir. Çalışanları korumak , eğitmek ve kazaları önlemek, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay , ucuz ve insancıldır.

Çalışanlar ve işverenler ise bu çerçevede devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri için gerekli önlemleri almalı, İSG Uzmanlarının desteği ile işyerlerinde tehlikeleri analiz etmeli ve risk değerlendirme raporu hazırlamalı ve çalışanları eğitmelidirler.

Yüksekte çalışma tüm dünyada özel sağlık kontrollerinden geçen insanlar tarafından yapılmaktadır ancak ülkemizde ne yazık ki tehlikeli iş kollarında özel çalışma koşulları ve meslek hastalıklarına ilişkin hiçbir şart, sağlık raporu aranmamaktadır, hiçbir tedbir de alınmamaktadır.

Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gereklidir. Yönetim ve iş gücünün katılımı ile, Tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği, Çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu, İstenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale gelebilecektir.Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek mümkündü. Şöyle ki; iş kazalarının % 98’i önlenebilir kazalardır ve olayın en vahim tarafı da bu acı gerçektir.”

TAK/

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