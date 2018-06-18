- Meclis Bugün Toplanacak
- Btm’De Gruplardan Çıkan 6 Takım Belli Oldu
- Tsk Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- Kandil’De 26 Terörist Öldürüldü
- Brezilya,2018 Dünya Kupası İlk Maçında İsviçre İle Berabere Kaldı
- Kktc’De Oy Verme İşlemi Yarın Başlıyor
- Federer Şampiyon
- Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
- Kolombiya Devlet Başkanını Seçti
- Hırvatistan’Da Türk Yük Gemisi Batıyor!
- Çavuşoğlu:türkiye,kıbrıs Türk Halkının Hakkını Kimseye Yedirmeyecek
- Hindistan’Da Sel Felaketi
- Asım Burç, İsmi Voleybolda Yaşatılacak
- K.sağlık Turizmi Konseyi’Nden Yaşlılara Bayram Ziyareti
- Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı
- Yiğitcan, Reşat Oğuz’Un Rekorunu Egale Etti
- Daü Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası İçin Hazır
- Ktto Heyeti Londra’Da Temaslarda Bulunuyor
- Afganistan’Da Bayramlaşma Programında İntihar Saldırısı: 14 Ölü
- Türkiye’deki Seçimler İçin Kktc’De Oy Verme İşlemleri Sürecek
- Erdoğan İle Macron Suriye’Yi Görüştü
- Dünya Kupası Başladı…rusya’dan Farklı Başlangıç (5-0)
- Mali’de Güvenlik Krizi Binlerce Kişiyi Yerinden Etti
- Yıldızlarımız Mağlubiyetlerle Başladı
- Genç Piyanistler Bugün Kanser Hastaları İçin Piyano Başına Geçecek
- Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
- ‘Emek’ Fotoğraf Sergisi Açılıyor
- Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- Yemen’De Çatışma
- Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
- İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
- 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- Asım Burç, İsmi Voleybolda Yaşatılacak
- Yıldızlarımız Mağlubiyetlerle Başladı
- Dünya Kupası Başladı…rusya’dan Farklı Başlangıç (5-0)
- Yiğitcan, Reşat Oğuz’Un Rekorunu Egale Etti
- Federer Şampiyon
- Btm’De Gruplardan Çıkan 6 Takım Belli Oldu
- Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
- Afganistan’Da Bayramlaşma Programında İntihar Saldırısı: 14 Ölü
- Çavuşoğlu:türkiye,kıbrıs Türk Halkının Hakkını Kimseye Yedirmeyecek
- Kandil’De 26 Terörist Öldürüldü
- Tsk Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Kktc’De Oy Verme İşlemi Yarın Başlıyor
- Erdoğan İle Macron Suriye’Yi Görüştü
- Türkiye’deki Seçimler İçin Kktc’De Oy Verme İşlemleri Sürecek
- Hırvatistan’Da Türk Yük Gemisi Batıyor!
- K.sağlık Turizmi Konseyi’Nden Yaşlılara Bayram Ziyareti
- Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı
- Meclis Bugün Toplanacak
- Kolombiya Devlet Başkanını Seçti
Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel, İsmail Kızıldemir adlı kişinin Bafra’da dün, yapımı devam etmekte olan bir inşattan düşerek hayatını kaybetmesi olayına işaret ederek, “Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek mümkündür. Şöyle ki iş kazalarının %98’i önlenebilir kazalardır ve olayın en vahim tarafı da bu acı gerçektir” dedi.
Yüksel’in açıklaması şöyle;
ILO verilerine göre gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski altındadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde bu risk 6 kata kadar çıkmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oran 10 kata kadar çıkmaktadır.OSHA tarafından yapılan istatistiklerde ortalama 3.4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların %85’inin hayatını kaybettiği görülmektedir. Bu veriler ışığında ülkemizde gerek inşaatlarda çalışanların, gerek işverenlerin gerek devletin, inşaatlarda çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri almasının zamanı çoktan gelmiştir ancak bu üç aktörün de yetersiz seviyede girişimde bulunmasının korkunç sonuçlarıyla sürekli yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Denetimler sürekli ve planlı değil ancak kazalardan sonra ve veya ihbar yapılmaktadır.
Bu konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dahil olmak üzere bakanlığı defalarca uyarmamıza rağmen tüzük içerisinde yer almadığını görmek İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak bizleri ayrıca üzmektedir.
Bu konuda Devlet tarafından kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alınmalıdır. En etkili önleyici yaklaşık çalışanların eğitilmesidir. Çalışanları korumak , eğitmek ve kazaları önlemek, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay , ucuz ve insancıldır.
Çalışanlar ve işverenler ise bu çerçevede devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri için gerekli önlemleri almalı, İSG Uzmanlarının desteği ile işyerlerinde tehlikeleri analiz etmeli ve risk değerlendirme raporu hazırlamalı ve çalışanları eğitmelidirler.
Yüksekte çalışma tüm dünyada özel sağlık kontrollerinden geçen insanlar tarafından yapılmaktadır ancak ülkemizde ne yazık ki tehlikeli iş kollarında özel çalışma koşulları ve meslek hastalıklarına ilişkin hiçbir şart, sağlık raporu aranmamaktadır, hiçbir tedbir de alınmamaktadır.
Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gereklidir. Yönetim ve iş gücünün katılımı ile, Tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği, Çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu, İstenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale gelebilecektir.Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek mümkündü. Şöyle ki; iş kazalarının % 98’i önlenebilir kazalardır ve olayın en vahim tarafı da bu acı gerçektir.”
TAK/
- Meclis Bugün Toplanacak
- Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı...
- Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- K.sağlık Turizmi Konseyi’Nden Yaşlılara Bayram Ziyareti
- 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- Kurttekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » “Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor
- » Meclis Bugün Toplanacak
- » Tümgeneral Yıldırım, Emekli Polisler Derneği’Ni Ziyaret Etti
- » Kişmir; Anlam Veremedik
- » Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- » Milli Takım Döndü
- » Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- » Bkp, Destek Vereceği Belediyeleri Açıkladı
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- » Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor
- » Kurttekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- » Irak’Ta Yangın Sonrası ‘Yeniden Seçim’ Tartışmaları
- » Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
- » Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- » 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Seçim Çalışmaları Sürüyor
- » Yemen’De Çatışma
- » Kofalı Anıldı
- » “Kktc I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Yapılacak
- » Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- » Başbakanlık’Ta Bugün Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’Nın Ele Alınması Bekleniyor
- » Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
- » Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Açılış Törenine Katılacak
- » Ali Ceylan Anı Turnuvası Tamamlandı
- » Türkekul Kurttekin Hayatını Kaybetti
- » 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- » Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
- » İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- » Seçim Maratonu Sürüyor
- » Millilerimiz Penaltılarda Şampiyonluğu Kaçırdı (3-2)
- » Sertoğlu, Milli Takımı Kutladı
- » Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
- » Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
- » Faiz Yükseldi, Döviz Düştü
- » Meclis Bugün Toplanacak
- » Btm’De Gruplardan Çıkan 6 Takım Belli Oldu
- » Tsk Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- » Kandil’De 26 Terörist Öldürüldü
- » Brezilya,2018 Dünya Kupası İlk Maçında İsviçre İle Berabere Kaldı
- » Kktc’De Oy Verme İşlemi Yarın Başlıyor
- » Federer Şampiyon
- » Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
- » Kolombiya Devlet Başkanını Seçti
- » Hırvatistan’Da Türk Yük Gemisi Batıyor!
- » Çavuşoğlu:türkiye,kıbrıs Türk Halkının Hakkını Kimseye Yedirmeyecek
- » Hindistan’Da Sel Felaketi
- » Asım Burç, İsmi Voleybolda Yaşatılacak
- » K.sağlık Turizmi Konseyi’Nden Yaşlılara Bayram Ziyareti
- » Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı
- » Yiğitcan, Reşat Oğuz’Un Rekorunu Egale Etti
- » Daü Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası İçin Hazır
- » Ktto Heyeti Londra’Da Temaslarda Bulunuyor
- » Afganistan’Da Bayramlaşma Programında İntihar Saldırısı: 14 Ölü
- » Türkiye’deki Seçimler İçin Kktc’De Oy Verme İşlemleri Sürecek
- » Erdoğan İle Macron Suriye’Yi Görüştü
- » Dünya Kupası Başladı…rusya’dan Farklı Başlangıç (5-0)
- » Mali’de Güvenlik Krizi Binlerce Kişiyi Yerinden Etti
- » Yıldızlarımız Mağlubiyetlerle Başladı
- » Genç Piyanistler Bugün Kanser Hastaları İçin Piyano Başına Geçecek
- » Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
- » ‘Emek’ Fotoğraf Sergisi Açılıyor
- » Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- » Yemen’De Çatışma
- » Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- » Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- » Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
- » İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- » İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
- » 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans