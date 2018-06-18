K.sağlık Turizmi Konseyi’Nden Yaşlılara Bayram Ziyareti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri Bayram’da Lapta Huzur Evi ile Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.

Ziyaretlerde konuşan Savaşan, ülke insanımızı sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içinde ulaşılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gerek Lapta Huzur Evi gerekse de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlıların yüzünün güldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, “yaşlılarımıza en iyi sağlık ve bakım hizmetini sunmak için büyük özver gösteren doktor, hemşire ve diğer bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.

Savaşan, bayramların, toplumsal anlamda insanları birbirine yakınlaştıran, milli ve manevi duygularla yardımlaşma ve paylaşma gibi konularda ortak düşüncelerde buluşturan mukaddes günler olduğunun altını çizerek, “ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmanın, yaşlıları, engellileri, öksüzleri, yetimleri, sevdiklerimizi ve yakınlarımızı ziyaret etmenin, dargınları barıştırmanın geleneklerimiz olduğunu çocuklarımıza öğreterek, bu güzel davranışları sadece bayramlarda değil yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamalıyız” dedi.

BRT/