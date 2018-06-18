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Tsk Operasyonlarında Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3’ü PKK/KCK’nin sözde lider kadrosunda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Buna göre, 8-14 Haziran’da terör örgütü PKK/KCK’nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 27 piyade tüfeği, 3 RPG-7 roketatar ve bir “Dragunov” keskin nişancı tüfeği olmak üzere 31 silah ele geçirildi.
Ayrıca, 15 el yapımı patlayıcı ve 21 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.
Operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.
Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 2 bin 884 kişi yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK’nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 99 bin 430 paket kaçak sigara, 10 gram uyuşturucu, 5 hap, bir silah, 2 cep telefonu, 64 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.
Operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesi terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.
Fırat Kalkanı Harekatı’yla TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.
Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.
Bu kapsamda zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlandı.
İdlib bölgesinde de 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.
Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.
Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 507 oldu.
Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 234 asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 240 mayın ve bin 264 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.”
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans