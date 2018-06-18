18 Haziran 2018 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
18 Haziran 2018 Pazartesi Saat 09:15

Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı

Yunanistan ve Makedonya arasında 27 yıldır devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Atina ve Üsküp, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”olarak değişmesi üzerinde anlaşmaya vard

Yunanistan ve Makedonya arasında 27 yıldır devam eden “isim sorununun” çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı.

Atina ve Üsküp, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”olarak değişmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İki ülkenin dışişleri Bakanlarının imzaladığı anlaşmanın parlamentolar tarafından da onaylanması gerekiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.

Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev’in yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.

Anlaşma, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” anlamına gelen “Republika Severna Makedonija” olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan’ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

Her iki ülkede muhalefetinin de şiddetle reddettiği söz konusu anlaşmanın iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Keza Makedonya Cumhurbaşkanı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO’ya üye olamıyor.

AA/

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Afganistan’Da Bayramlaşma Programında İntihar Saldırısı: 14 Ölü
Afganistan'da bayramlaşma programında yapılan intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani,  saldırganın, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezinde bulun...
Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
Yunanistan ve Makedonya arasında 27 yıldır devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Atina ve Üsküp, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”olarak değişmesi üzerinde anlaşmaya vard...
Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor
NATO, tüm müttefikleri ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştireceği son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor.NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla, ekim-kasım aylarında Norveç'te düzenleyeceği son yılların en bü...
Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracak. Mercedes, 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakan...
Hawaii’De 5,3 Büyüklüğünde Deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin kül patlamasıyla ilişkili olduğu bild...
İngiltere’De Kadınlar Sokakta
İngiliz kadınlar kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100'üncü yılını kutladı. Bu önemli olayı kutlamak için İngiltere'nin dört bir yanından kadınlar sokakları doldurdu.
İtalya 629 Göçmeni Denizde Bıraktı
İtalya'da limanlar göçmenlere kapandı. Yeni kurulan göç karşıtı hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisini İtalya'ya aldırmadı. Akdeniz sularında mahsur kalan gemiyi İspanya...
Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'yu kınadı. İkilinin Trudeau'yu ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve &...
Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
Küba Dışişleri Bakanlığı, Kübalı yetkililerin, evdeki incelemede, diplomatın duyduğunu belirttiği "tanımlayamadığı seslerin" kaynağına dair bulguya ulaşamadıklarını kaydetti. Küba, geçen ay Havana'daki evinde "...
Bm’Den İdlib Açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres, İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, S...
Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine fırlatılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattı...
Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans