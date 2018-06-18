Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı

Yunanistan ve Makedonya arasında 27 yıldır devam eden “isim sorununun” çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı.

Atina ve Üsküp, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”olarak değişmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İki ülkenin dışişleri Bakanlarının imzaladığı anlaşmanın parlamentolar tarafından da onaylanması gerekiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.

Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev’in yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.

Anlaşma, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” anlamına gelen “Republika Severna Makedonija” olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan’ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

Her iki ülkede muhalefetinin de şiddetle reddettiği söz konusu anlaşmanın iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Keza Makedonya Cumhurbaşkanı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO’ya üye olamıyor.

AA/