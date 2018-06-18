Federer Şampiyon

Mercedes Cup’ın yarı finalinde Nick Kyrgios’u yenerek dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen Roger Federer, finalde de Milos Raonic’i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sonuca 6-4 ve 7-6 setlerle giden Federer, kariyerinin 98.kupasına uzandı.

Toprak korttaki maçlara kendi isteğiyle çıkmayan ve Mart ayındaki Miami Open’dan bu yana iki buçuk ay sonra kortlara dönen 36 yaşındaki sporcu, maçtaki tek servisi üçüncü oyunda kırdı. İkinci set iki sporcu için de zorlu geçerken; Federer, tie-break’te sonuca gitti.

Roger Federer, 2 Temmuz’da başlayacak Wimbledon öncesi bu hafta Almanya’da düzenlenecek Halle Tenis Turnuvasına katılacak. İsviçreli sporcu, turnuvayı kazandığı takdirde 10. kupasına ulaşacak ve rekor kıracak