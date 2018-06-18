Yiğitcan, Reşat Oğuz’Un Rekorunu Egale Etti

Akdeniz Oyunları’na hazırlanan ve antrenörü Celal Keleş ile Avusturya’da bulunan Yiğitcan bugün akşam saatlerinde Ried’de MESSE RİED MEETİNG yarışmasında 100 metrede Finalde de 10.38 koşarak üçüncülük kürsüsünde yer alırken Reşat Oğuz’a ait olan ve yıllardır kırılamayan 10.38’lik KKTC rekorunu egale etti ve ortağı oldu.

Akdeniz Oyunları’na hazırlanan ve antrenörü Celal Keleş ile Avusturya’da bulunan bugün akşam saatlerinde Ried’de MESSE RİED MEETİNG yarışmasında 100 metre koşan Yiğitcan Hekimoğlu önce kendi serisinde elde ettiği 10.52 sn’lik dereceyle birinci oldu ve final koşmaya hak kazandı.

Finalde de 10.38 koşan Yiğitcan üçüncülük kürsüsünde yer alırken Reşat Oğuz’a ait olan ve yıllardır kırılamayan 10.38’lik KKTC rekorunu egale etti ve ortağı oldu.