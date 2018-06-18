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Yıldızlarımız Mağlubiyetlerle Başladı
18 Haziran 2018 Pazartesi Saat 09:17

Yıldızlarımız Mağlubiyetlerle Başladı

Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası ilk gününde takımlarımız oynadığı karşılaşmaları kaybetti. Konya’da devam eden ve sabah seansında Yıldız Erkeklerimiz Tofaş karsısında ilk seti 25-15 kaybetti. 2. Seti 28-26 kazanarak 1-1 eş

Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası ilk gününde takımlarımız oynadığı karşılaşmaları kaybetti.

Konya’da devam eden ve sabah seansında Yıldız Erkeklerimiz Tofaş karsısında ilk seti 25-15 kaybetti. 2. Seti 28-26 kazanarak 1-1 eşitliği yakalasa da 3. Seti 25-23 ve 4. Seti 25-15 kaybederek müsabakadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Yıldız Erkek Takımımız 2. Maçını bugün İBB saat 11.00 de oynayacak.

Yıldız Kızlarımız öğlen seansında Halk Bankası karşısında başarılı bir oyun ortaya koymasına rağmen müsabakadan 3-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

İlk setini 25-16 mağlup kapattıktan sonra ikinci seti 23-23 den 25-23 3. Seti de 22-22 den 25-22 kaybederek ilk maçından 3-0 mağlup ayrıldı. Yıldız Kızlarımız bugün saat 15.00 de Galatasaray ile oynayacak.

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