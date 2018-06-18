Asım Burç, İsmi Voleybolda Yaşatılacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2018 Plaj Voleybolu Ligi hazırlıkları devam ediyor.

Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu bu yıl uygulamaya girecek olan Plaj Ligine, geçtiğimiz günlerde Vefat eden Voleybol Federasyonu Kurucu Başkanı Asım Burç’un adı ile oynanması kararını aldı. Buna göre bu yıl düzenlenecek olan KKTC 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi 4 Temmuz da başlatılacak. Organizasyon bayanlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek.

Plaj Ligine katılmak isteyen takımlar 26 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar Voleybol Federasyonuna müracaat edebilecekler. Organizasyona katılacak olan takımların belli olmasından sonra oluşturulacak fikstür neticesinde takımların müsabaka programı belli olacak. Plaj Ligi müsabakaları 4 hafta devam edecek.