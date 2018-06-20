20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencileri Kültür Gezisinde

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde 20 Temmuz Fen Lisesi Ankara, Eskisehir Konya illerini kapsayan kültür gezisi bugün başladı.

20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Fatih Zorlu Ramiz başkanlığında 4 öğretmen ve 15 öğrenciden oluşan grup bu sabah geldikleri Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükeçiliği’ni ziyaret ettiler.

Büyükelçilik 1. Sekreteri Aysan Mullahasan tarafından kabul edilen öğrenciler, Türkiye’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Akşam saatlerinde Eskişehir’e daha sonra da Konya’ya geçecek olan grup,bu iki şehrin tarihi turistlik yerlerini gezmelerinin ardından 21 Haziran günü Ankara’ya dönecekler.

Ankara’da Anıtkabir, 1. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezecek olan grup aynı akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecekler.