Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı Başlıyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın kara safhası bugün Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise YARIN Gazimağusa açıklarında icra edilecek…

Tatbikatın bugün Girne’de gerçekleştirilecek kara safhasına ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman da katılarak izleyecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın basın brifingi, bugün saat 09.00’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de yapılacak.

Basın brifinginin ardından yer alacak tatbikatın kara safhası, BUGÜN saat 11.00’de Girne 101 Evler yani St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatın deniz safhası ise, yarın Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında yapılacak.

Tatbikatın deniz safhasını izleyecek basın mensuplarının saat 09.30’da Gazimağusa Limanı’nda hazır bulunmaları istendi.