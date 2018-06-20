Harmancı:25 Haziran’Da El Birliği İle Çalışmaya Devam Edeceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancıyasal çerçevelerin artık yerel yönetimlerin birer yerel hükümet formatına gelebilmesi için genişletilmesi ve belediyelerin önlerinin açılması gerektiğinin altını çizdi.

Harmancı ve Lefkoşa Ekibi dün öğleden sonra da çalışmalarına devam ederek, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’ni ziyaret etti. Daha sonra Köşklüçiftlik bölgesindeki Lefkoşalıları ziyaret eden ekip, ardından Folk Der başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

Harmancı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde Dernek Başkanı Sedat Hacımehmet ile görüşen Harmancı, dernek başkanının, belediyelerin proje üreterek her şehre bakım ve özel eğitim merkezleri gibi kurumlar açılmasında öncü olmalarına yönelik görüşlerine katıldığını söyledi. Belediyenin tüm bunları kurumsal bir seviyeye çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Harmancı, “Bunları teker teker hayatının parçası haline getirmeye çalışan, geçmişin izlerinden kurtulup ileriye bakan, sivil toplumla iş birliği içerisinde, bu işbirliğini yaparken de de hem öğrenip hem de çağdaş belediyeciliğin unsurlarını yerleştirenbir kurumsal yapı olmalı. 24 Haziran’dan sonra ortak bir mücadele vermek zorundayız. Çünkü yasal çerçevelerin genişletilmesi ve artık yerel yönetimlerin, birer yerel hükümet formatına gelebilmesinin, önünün açılması gerekiyor. Eğer bizler bundan sonra da 1950’lerde kalmış belediyecilik yasalarıyla bir noktaya gideceksek işleri, sadece kampanyalar yaparak,kurumsal şemsiye kurmadan iyi niyet çerçevesinde götürebiliriz.” diye konuştu.

LTB’de tek tek ele alınan konularda önemli bir noktaya da gidildiğini kaydeden Harmancı, özel gereksinimli bireylere verilen hizmetin sıfırdan 123kişiye ulaştığına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlarla birlikte artık katılımcı bütçelerin konuşulması gerekiyor. Katılımcı, demokratik şeffaf bütçeler konuşulduğunda, her sivil toplumun taleplerinin filtreleneceği ve bu filtrelenmiş taleplerin bütçede hayat bulabileceği bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ekonomik darboğazı geride bırakan bir yönetim olarak, artık farklı hedefler için el birliğiyle, sizlerin yönlendiriciliği ve geçmiş deneyimleriyle bu alandaki çalışmalarımızı daha ileri noktaya götürmek için 24 Haziran Pazartesi sabahından itibaren çalışmalarımızı devam ettireceğiz”.

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği ziyaretinin ardından Köşklüçiftlik bölgesini gezen Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi günün son ziyaretini FolkDer’e yaptı. Burada Dernek Başkanı Ali Katipoğlu ve üyelerle bir araya gelen Başkan Harmancı konuşmasında, bir başkent olarak Lefkoşa’nın sadece Lefkoşalılar için değil, tüm ülke için önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Harmancı, 2010-2013 döneminde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olumsuzluklarla anılan, içte ve uluslararası alanda prestij kaybına uğramış bir belediye haline getirildiğini kaydederek, 2013’te ise farklı bir yöne doğru evrilmeye başladığınısöyledi.

Göreve geldiklerinde bir ekonomik yol haritasıyla hareket ettiklerinive dört yıllık dönemde ekonomik anlamda nelerin yapılacağını seçim bildirgesi ile Lefkoşalılara aktardıklarını hatırlatan Başkan Harmancı, “bugüne geldiğimizde, ekonomik anlamda verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuzu ve Lefkoşalıların bunu çok iyi bildiğini gözlemliyorum” diye konuştu.

Harmancı özetle, 30 milyon TL’lik Banka borcunun sıfırlandığını, hiç istihdam yapılmadığını ve 901 olan personel sayısının 829 kişiye düştüğünü, esnaf, sivil toplum ve bireylere olan borçların kapatıldığını, bu yapılırken, şehirdeki itibar erozyonunu durdurarak bu itibarı yeniden kazandıklarını vurguladı ve “Ne mutlu ki içimizde, kimseye sırtımızı dönmeden bunu başarmanın sevinci var. Bunu yaparkenLefkoşalı, sivil toplumuyla, bireyleriyle,bütünü şehrine sahip çıktı. Bunun yanında doğru yönetim, kaynakları doğru kullanmaktan geçer. Geçtiğimiz dört yılda kaynakları çok doğru kullandık” diye konuştu.

Bütçe performansının yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarıldığını ve bu anlamda LTB’nin, 28 belediye içerisinde 21’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldiğini de anlatan Harmancı, tahsilatlar için belediye girişine konmuş tek kredi kartı veznesi ile devraldıkları LTB’nin bugün online ödeme kabul eden tek belediye haline geldiğini,bir sonraki adımın ise bireylerin karar süreçlerine demokratik katılımını sağlamak olacağını vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin geçmişte üç yıl aksadığını da hatırlattığı konuşmasında, göreve geldiklerinde derneklerle beraber hareket ederek Çağlayan Parkı’nda süreci bir noktaya getirdiklerini vurguladı. Harmancı, “Çünkü insanlar ilk kez bu bölgeye oy dışında gelindiğini, kültür-sanat aktivitesi yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını artık fark ettiler ve yapılanı koruyorlar” diye konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dört yıllık dönemde gösterdiğiniz destek ve dayanışma için teşekkürler.Eğer Lefkoşalılar bu şehre sahip çıkmasaydı, şehir bu dört yıllık dönemde bu noktaya gelemezdi.”