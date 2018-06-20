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Akkule Bugün Açılıyor
19 Haziran 2018 Salı Saat 09:33

Akkule Bugün Açılıyor

Mağusa Surların da bulunan Akkule olarak da bilinen Ravelin burcunda yürütülen konzervasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB temsilciliği katkılarıyla yenilenen burcun açılışı bugün g

Mağusa Surların da bulunan Akkule olarak da bilinen Ravelin burcunda yürütülen konzervasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB temsilciliği katkılarıyla yenilenen burcun açılışı bugün gerçekleştirilecek.
Burcun açılışı saat 18.30’da yapılacak. Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, kültürel mirasın işbirliğine ve barışa katkı sağlayacağına inanç belirtildi.

Açıklamada, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB temsilcilerine teşekkür edildi.

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