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Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli
19 Haziran 2018 Salı Saat 09:33

Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli

Yerel seçimlerin yapılmasına 5 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik seçim süreci ile ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde kendileri için en büyük sorunun oy verme şekli olduğunu söyleyen YSK Başka

Yerel seçimlerin yapılmasına 5 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik seçim süreci ile ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerde kendileri için en büyük sorunun oy verme şekli olduğunu söyleyen YSK Başkanı, Meclis’in daha az komplike bir sistemi seçmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Narin Ferdi Şefik,seçim ve halk oylaması yasasının tadilata gitmesi gerektiğine vurgu da yaparak “2018 yılında daha tolernslı olunmalı, dünyada bu işler nasıl yapılıyorsa, bizim de bunlara yasal zeminde ayak uydurmamız lazım” dedi.

Şefik seçim hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü, seçmen kartlarının, YSK’nın nasıl oy verileceğini içeren broşürleriyle birlikte dağıtıma çıktığını ve sürecin sona yaklaşıldığını açıkladı.

Seçmen kartlarının ulatşırılamayan vatandaşların YSK’nın sayfasından bilgi alabileceğine de dikkati çeken Şefik, seçmenlerin nasıl oy kullancağı konusunda bilgi verdi.

YSK Başkanı seçim ve halk oylaması yasasının tadilata gitmesi gereğine de işaret ederek, kendileri için en büyuük sorunun genel seçimdeki oy verme şekli olduğunu söyledi.
Şefik, “ bir başka genel senel seçimin aynı şekilde yapılması ‘kabus’. Yapamayız değil , yine altından kalkarız geçen defa da zorlandı sandık kuruları, halk, çok zorlandı. Ancak yine de takdir edilecek bir başarı ile yapıldı. Ama gerek oy verecek olan vatandaşın, gerekse seçimde çalışan ilçe seçim kurulları, YSK ve sandık kurulları da dahil olmak üzere herkesi bu kadar zorlamdan bir seçim yapmak tercihimdir” dedi.

Nasıl oy verileceğine ilişkin kararın Cumhuriyet Meclisi’nin iradesinde olduğunu kaydeden YSK Başkanı , Meclisin bu yönde iradesini kullanırken daha az komplike bir sistem seçmesini arzu ettiğini ifade etti.

Daha hızlı seçim sonucunu şu an içim daha hızlı alabilmenin mümkün olmadığını da vurgulayan Şefik, başkanlık seçimi sonuçlarının birkaç saat içinde, diğer sonuçların ise seçimden sonraki günün sabahından önce açıklamayı umduklarını söyledi.

Şefik konuşmasında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda propaganda süresinin yeniden ele alınması gereğine de dikkat çekti.

Şefik, “ teknolojinin bize verdiği olanaklarla, propagan sürecinin tamamen yeniden ele alınması gerekiyor yani kısıtlamaların kaldırılması. Şu anda herkes mememnun,TV progrmlarmlarına herkes çıkıyor ama bu yasada yoktur.Bu yıllar yılı YSK’nın gösterdiği güven ve toleranstır” dedi.
Yasada belirlenen seçim panolarının da çok çağdışı kaldığını söyleyen Şefik, “belirli ebatlarda adaylar oralara yapıştırılır kaç kişi oralara bakar , hiç emin değilim ama yasa dışı olmasına rağmen billboardlarda bütün adaylar ve partiler kendini gösteriyor ve biz bunun böyle olmasına olanak sağlıyoruz. Bunların gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

Şefik, 2018 yılında daha tolernslı olunması gerektiğine vurgu da yaparak”dünyada bu işler nasıl yapılıyorsa, bizim de bunlara yasal zeminde ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.

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